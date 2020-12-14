Краснодар, , 09:34 — REGNUM Обсерваторы для туристов с симптомами COVID-19 заработают на территории Краснодарского края. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 14 декабря в пресс-службе администрации края.

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По словам губернатора, туристам, которые приедут на Кубань, чтобы провести зимние праздники, не нужно будет сдавать ПЦР-тест при въезде. Однако на территории края снова будут открыты обсерваторы, туда будут направляться туристы с температурой и симптомами COVID-19.

«Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор», — акцентировал губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 1 по 10 января 2021 года на курортах Краснодарского края ожидается около 400 тыс. туристов. При этом в крае действуют отграничения на проведение массовых гуляний и ночную работу ресторанов.

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