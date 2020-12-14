Ташкент, , 09:33 — REGNUM В главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента объяснили причину задержания трех человек возле торгового комплекса «Универсам» в Юнусабадском районе, сообщили 14 декабря в пресс-службе ведомства.

Кадры с задержанием нарушителей стали сюжетом для видеоролика, который вызвал обсуждение в социальных сетях. В ГУВД пояснили, что сотрудники правоохранительных органов отреагировали на многочисленные жалобы граждан, которые просили убрать незаконную точку торговли.

Полицейские обнаружили двух мужчин и одну женщину. Они отказались выполнить требования правоохранителей. Молодой человек начал кричать и оказал сопротивление при задержании, ударив полицейского по лицу.

В ГУВД пояснили, что на камеру попали кадры с задержанием неадекватного нарушителя. В ОВД доставлены все трое. Ими оказались супруги 43-летний Акромжон, 42-летняя Холисхон и их 19-летний сын Абдурахим.