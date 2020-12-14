Ставрополь, , 09:33 — REGNUM Десять человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье за минувшие выходные: 12 и 13 декабря в крае скончались по пять носителей инфекции. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 631, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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По данным на утро 14 декабря, на Ставрополье зарегистрировано почти 30,1 тыс. фактов заражения новым коронавирусом, за последние двое суток диагноз подтвердился у 470 человек. Выздоровели в крае с начала пандемии почти 27,4 тыс. граждан с COVID-19 (+279 за выходные), или около 88,4% инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня и до конца года ученики 5−11-х классов школ восьми крупных городов Ставрополья из-за ситуации с коронавирусом переведены на домашнее обучение, а школьники младших классов отправятся на «удаленку» с 21 декабря. Вузы и ссузы края работают в дистанционном формате с 1 ноября.

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