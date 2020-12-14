Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал издевательством дистанционное образование для первоклассников. Об этом он заявил в ходе прямого эфира с жителями, подводя итоги ноябрьского локдауна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, ограничения позволили снизить прирост носителей коронавируса, а также занятость коечного фонда. Благодаря этому после отмены локдауна возобновили работу в очном режиме школы.

«Вы знаете, что дистанционное образование для первых классов это вообще условность: невозможно читать и писать научится дистанционно. И это издевательство над детьми, над учителями. Но это была вынужденная мера, и сейчас мы в очном уже режиме. И дай бог, чтобы мы в этом режиме остались дальше», — отметил глава.

Напомним, для бурятских школьников осенние каникулы продлились две недели, со 2 по 14 ноября. После чего, ещё две недели они были вынуждены учиться в дистанционном режиме. Вернутся за парты ученики смогли лишь 30 ноября.

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