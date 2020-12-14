Краснодар, , 09:26 — REGNUM Около 400 тыс. туристов ожидают на курортах Краснодарского края в период с 1 по 10 января 2021 года. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края 14 декабря. Губернатор подчеркнул, что регион, который находится на 27−28 месте по числу заболевших COVID-19, не планируют закрывать для туристов.

«Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых. Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной поляне. Лучше серьезно поработать, чтобы сохранить эпидобстановку», — сказал губернатор.

По словам Кондратьева, курорты края готовы к приёму большого числа гостей, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих, в то же время соблюдения всех требований ожидают и от самих туристов.

По данным на 13 декабря в Краснодарском крае подтверждено 24 375 случая заражения коронавирусом, 16 464 пациента выписаны с выздоровлением, 703 заболевших скончались. 128 человека находятся в тяжелом состоянии.

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