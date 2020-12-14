Уфа, , 09:33 — REGNUM Хороводы вокруг новогодних елок, как на улицах, так и в помещениях, запретили водить в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщила министр культуры Амина Шафикова на оперативном совещании в правительстве региона.

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По её словам, в дни новогодних каникул в регионе планируют провести около 21 тыс. культурных мероприятий. При этом девять тысяч мероприятий будут проходить в онлайн-режиме, а 12 тысяч — в очном формате. Большинство мероприятий проведут на улице.

Шафикова отметила, что в этот период зрительские места в концертных залах должны быть заполнены не более чем на 30 процентов от вместимости зрительного зала. При этом посетители должны соблюдать масочный режим. А около установленных елок в фойе могут быть организованы лишь фотозоны. В библиотеках и музеях будут обслуживать посетителей и проводить мероприятия только малыми группами.

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