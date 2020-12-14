Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 14 декабря коронавирусная инфекция подтверждена у 30 765 человек, за сутки заразились еще 259 жителей. Накануне заболели 260 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 066 человек, за сутки — 226 пациентов. Скончались за все время наблюдения 311 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 96 человек, от 50 до 59 лет — 53 заболевших, 29 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у троих.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 850,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, до наступления нового года в Саратовскую область ожидается поступление второй партии вакцины от коронавируса в количестве 1 364 дозы. Массовая вакцинация жителей области начнется в первом квартале 2021 года.

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