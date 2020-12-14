Оттава, , 09:24 — REGNUM В Канаду из США прилетел первый самолёт с вакциной от коронавирусной инфекции, созданной американской компаний Pfizer совместно с её немецким партнёром BioNTech. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на своей странице в соцсети Twitter.

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«Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду», — написал в своем сообщении Трюдо.

При этом, по информации телеканала CBC, самолёт с препаратом от коронавирусной инфекции приземлился в аэропорту Монреаля.

Также ранее Трюдо сообщил, что Канада до Нового года получит не менее 249 тыс. доз препарата от COVID-19, а до марта 2021 года вакцинировать не менее 3 млн жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Канады выявлено в общей сложности 460 743 носителя коронавирусной инфекции.