Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Один из пользователей форума Reddit опубликовал рисунок, на котором изображён главный герой игры Ghost of Tsushima Джин Сакаи. Он выложил его на платформе 13 декабря.

David_draws пояснил, что при создании изображения он использовал только карандаши. Художник отметил, что на эту работу у него ушло около 50 часов.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года. Игра получила премию The Game Awards 2020 в номинации «Лучшее художественное оформление», её также признали игрой 2020 года по версии зрителей.

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