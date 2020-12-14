Челябинск, , 09:21 — REGNUM В Челябинске могут приостановить работу ещё семи развлекательных заведений. Об этом на совещании в горадминистрации заявил вице-мэр Олег Извеков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Причиной этому стало нарушение ими коронавирусных ограничений. Проверки прошли 12 и 13 декабря. Всего проверили 75 организаций. На семь материалы поданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе и области суды приостановили работу нескольких организаций. Причиной также стали коронавирусные ограничения.