Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве с начала 2020 года появилось более 1000 новых точек сети городского Wi-Fi, сообщается на портале мэра столицы.

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За год москвичи и гости столицы бесплатно подключились к Wi-Fi более 130 миллионов раз, это почти на 8 млн раз больше, чем 2019 году. Чаще всего подключение отмечено в центре Москвы.

Всего за год горожане потратили около 15 млн гигабайт трафика, что сравнимо со скачиванием примерно 7,4 млн фильмов. Бесплатный Wi-Fi доступен не только на улицах, но и в библиотеках метро и общежитиях вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в наземном транспорте Москвы — автобусах, электробусах и трамваях — появится бесплатный Wi-Fi.

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