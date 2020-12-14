Москва, , 09:15 — REGNUM За минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 4932 человека. Об этом 14 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Ещё 4932 пациента вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации штаба.

Это на 91 пациента больше, чем сутками ранее, когда столичные врачи выписали выписали 4841 человека. Всего в Москве, по данным оперштаба, победить коронавирус смогли 534 552 человека.