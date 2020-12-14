Краснодар, , 09:15 — REGNUM В Краснодарском крае 31 декабря будет рабочим днём. О таком решении заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 14 декабря в управлении пресс-службы администрации края.

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Губернатор пояснил, что на территории Краснодарского края 31 декабря делать выходным не планируется. Однако рабочий день будет сокращённым.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 31 декабря выпадает на будний день — четверг, в связи с чем главы уже нескольких десятков регионов уже приняли решение объявить этот день выходным. В частности, 31 декабря станет нерабочим в Пензенской области, в Бурятии, в Карелии и на Ямале, в Архангельской, Белгородской, Владимирской и Волгоградской областях, в Севастополе и на Камчатке и во многих других субъектах РФ.

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