Ульяновск, , 09:25 — REGNUM На территории Ульяновской области прогнозируется ухудшение погодных условий. В период с 14 по 16 декабря в регионе местами сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.

В связи с опасными погодными условиями в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Жителей предупреждают об риске переохлаждения и обморожения. При возникновении подобного следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Температура воздуха по ночам с 14−16 декабря составит −14…−23 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от — 5 до — 11 градусов. В понедельник и вторник осадков не ожидается, а в среду, 16 декабря, днем местами небольшой снег.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии несколько дней наблюдается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9−17 градусов ниже климатической нормы, с минимальными температурами до — 25 градусов, а в отдельных районах республики — до — 28 градусов. Ожидается, что аномальные морозы продержатся в республике вплоть до 14 декабря.

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