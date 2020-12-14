Уфа, , 09:12 — REGNUM За сутки в Башкирии выявили 154 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

Таким образом в республике с 1 декабря рост заболеваемости стабилизировался на уровне около 150 человек в сутки.

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По его словам, всего было выявлено 16 317 случаев заражения короновирусом. В больницах лечатся 756 пациентов. При этом 642 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, а в отделении интенсивной терапии получают лечение 25 пациентов. На искусственной вентиляции легких — 12 человек.

Забелин сообщил, что в республике развернуто 6405 коек. Из них 74% коек загружены. В республике более шести тысяч амбулаторных пациентов получили лекарственные наборы.

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