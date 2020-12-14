Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:02 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 12 597.

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"Коронавирус подтвердился у 41 жителя Усть-Коксинского района, в том числе у пяти детей; у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у трёх жителей Майминского района; у одного жителя Кош-Агачского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Шебалинского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев носители были обследованы после появления симптомов заболевания, в том числе пневмонии.

Тем временем за сутки выздоровели 17 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус поборол 12 051 человек. Скончались за весь период пандемии 128 больных. В 122 случаях причиной смерти стал COVID-19.

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