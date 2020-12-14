Ташкент, , 09:02 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 75 094, сообщили 14 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, за минувшие сутки выявили 138 новых случаев заражения. Выздоровели 72 368 пациентов, в том числе 125 — за минувшие сутки. Лечение продолжают получать 2114 человек. Из них 176 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 33 — в критическом.

Среди регионов Узбекистана наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 75 094, в Ташкентской области — 15 122, Наманганской области — 2595 и Самаркандской области — 2445.

Отметим, всплеск числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане произошел в середине сентября. С 18 по 21 сентября число новых случаев превышало 600. В октябре, ноябре и декабре этот показатель постепенно снижался. С начала декабря число новых случаев не превышало 180.

Читайте также: Мишустин обсудил с коллегой из Узбекистана экономику и COVID-19