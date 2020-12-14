Москва, , 09:05 — REGNUM Меньше всего затраты на еду в семейном бюджете среди стран Европы оказались у жителей Люксембурга. Это следует из исследования экспертов РИА Новости по доле расходов на продукты питания, досуг и вредные привычки.

Отмечается, что затраты на еду являются оной из главных расходных статей в большинстве стран Европы, однако, по данным экспертов, доля такого вида расходов в их общем объёме различается в зависимости от условий жизни в каждой стране. При этом в государствах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы на питание невелики и составляют зачастую не более 15% от общих семейных расходов.

Также уточняется, что затраты на продукты питания жителей Люксембурга — занявшего первое место в рейтинге — составляют 8,4%. Вторыми идут Нидерланды и Великобритания, где на продукты питания тратят по 10,6% от доходов. Кроме того, менее 12% расходов на еду у жителей Австрии, Германии, Ирландии, Норвегии и Финляндии. Вместе с тем, добавляется, что, по данным экспертов, верхние строчки рейтинга занимают экономически развитые страны Западной Европы.

При этом значительная часть расходов на продукты питания у граждан стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. На последнем месте здесь находится Казахстан, жители которого тратят на еду 49,4%.

Помимо того, свыше 40% расходы на продукты питания у жителей Молдавии и Украины. Россия находится на 30 и 31-м месте рейтинга, деля их с Черногорией. В прошлом году жители России тратили в среднем на еду 29,7%, что на 0,5% меньше, чем в 2018 году.