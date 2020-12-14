Орск, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В Орске Оренбургской области по факту незаконного использования товарного знака известного иностранного производителя табачных изделий возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские выявили факт реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. По предварительным данным, группа злоумышленников занималась хранением и сбытом контрафактного товара. Табачную продукцию поставляли в магазины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 200 тысяч немаркированных пачек табачной продукции на 15 млн рублей. Более 8 тысяч пачек общей стоимостью 1 млн рублей содержали товарный знак известного зарубежного производителя табачных изделий. Правообладателю причинен крупный ущерб.

Уголовное дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и части 3 статьи 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).