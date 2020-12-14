Уфа, , 09:00 — REGNUM Третья партия вакцины от COVID-19 в количестве 1900 доз поступила в Башкирию. Об этом 14 декабря сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, третья партия вакцины от этой инфекции поступила в республику 13 декабря. Она будет также распределена между лечебными учреждениями.

Забелин сообщил, что 4 декабря в Башкирию поступила вторая партия этой вакцины в количестве 1200 доз. В настоящий момент использовано 97% первого компонента поступившей вакцины.

Он также добавил, что, возможно, до конца текущего года в Башкирию поступит еще одна партия этой вакцины.

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