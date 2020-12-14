Махачкала, , 08:58 — REGNUM Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Дагестан: регион получил еще 1,7 тыс. доз. Она будет распределена по городам и районам республики, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

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Иммунизация, как отмечается, добровольная и предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Жители Махачкалы могут получить прививку в поликлиниках по месту жительства, приезжие из районов — в Республиканском центре инфекционных болезней. Перед применением вакцины врач должен обследовать пациента, поскольку имеется ряд противопоказаний.

«Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России и Минпромторга. Минздравом республики направлен в федеральное ведомство запрос о дальнейших поставках», — сказано в сообщении.

Напомним, о старте массовой вакцинации от коронавируса минздрав Дагестана объявил 11 декабря. Тогда же сообщалось о поступлении в республику 800 доз вакцины «Спутник V».

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