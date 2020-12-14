Москва, , 08:55 — REGNUM В мандаринах полностью отсутствуют нитраты, они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов — это настоящая «кладезь» здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В мякоти мандарина содержаться: лимонная кислота, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла, аскорбиновая кислота, а также витамины группы B, P, K и D.

В мандаринах полезна не только мякоть, но и белая сеточка. Сок фрукта содержит минералы, кальций, магний и калий. Также мандарины — отличный антидепрессант, вызывающий ассоциации с Новым годом и способный поднять настроение.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне новогодних праздников Роспотребнадзор дал советы, как выбирать мандарины.

Подробнее: Роспотребнадзор дал советы по выбору мандаринов