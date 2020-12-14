Челябинск, , 08:55 — REGNUM В Челябинской области прививки от коронавируса сделали уже 700 человек. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Среди них в основном волонтёры, медработники, сотрудники полиции и социальные педагоги. Поступившая ранее в регион тысяча доз была распределена по девяти медучреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, также Южный Урал получил ещё 1700 доз вакцины. Всего в регионе прививки населению будут ставить в 69 медучреждениях.