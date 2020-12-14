Москва, , 09:11 — REGNUM Ежедневный показатель заболеваемости COVID-19 в России в период весеннего пика сократится благодаря применению вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация приблизит и окончание пандемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян 14 декабря РИА Новости.

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Моментального эффекта от вакцинации, предупредил эксперт, не будет. Но если прививку получит 70% населения, пандемия закончится скорее. Он напомнил мнение научного сообщества о том, что даже без всеобщей вакцинации пандемия спадёт к лету 2021 года.

И пики, и минимальные значения заболеваемости совпадают для гриппа и коронавируса. Весенний пик COVID-19, вероятно, повторится в 2021 году, но будет меньше, так как основная часть населения либо переболеет, либо сделает прививку.

«Можно предположить, что весенний пик в 2021 году придется на март и ежедневная заболеваемость в России будет около 8 тысяч человек», — сказал Тавадян.

Вакцинация и наличие естественного иммунитета у переболевших станут факторами, снижающими число заболевших. Влияние каждого из них в отдельности оценить сложно, но снижение будет существенным по сравнению с уровнем осени 2020 года, полагает специалист.

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