Махачкала, , 08:51 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя руководителя Росимущества в Дагестане Раджаба Усманова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве во взяточничестве. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в 2014—2016 годах Усманов по просьбе своих знакомых обеспечил доверенным лицам победу в конкурсах на право заключения договоров аренды федеральных земельных участков, расположенных на побережье Каспийского моря. При этом он поручил своим подчиненным не размещать информацию о конкурсах на соответствующем интернет-портале.

Также установлено, что в 2019 году обвиняемый предложил своему знакомому стать посредником в передаче взятки в размере 16 млн рублей. Деньги передавались за помощь в заключении договора субаренды участка площадью 87,5 тыс. кв. м на побережье Каспия.

Напомним, Усманов был задержан и арестован в феврале 2020 года. Отмечается, что в рамках расследования судом наложены аресты на имущество обвиняемого и членов его семьи на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.