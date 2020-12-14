Барнаул, , 08:50 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1301 человек (+41 за выходные дни 12−13 декабря 2020 года).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8353 человека, +151 за выходные дни) и ОРВИ (14 163 человека, + 456 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 29 245 человек (+666 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 504 (минус один пациент за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 130 пациентов (+5 за выходные дни). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 959 (+24 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 25 561 человек (+456 за выходные дни).

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 15 жителей