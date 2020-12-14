Ханты-Мансийск, , 08:50 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 234 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 14 декабря: Сургут — 30 случаев; Ханты-Мансийск — 25; Нягань — 18; Нижневартовск — 17; Сургутский район — 16; Нефтеюганск — 16; Нефтеюганский район — 13; Кондинский район — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 14 декабря 37 479 случаев. Излечились 33 210 человека, 472 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 14 декабря составляет 1,03.