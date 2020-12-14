Женева, Швейцария, 14 декабря 2020, 08:50 — REGNUM В мире около 1,8 млрд человек подвержены повышенному риску заражения коронавирусом и другими инфекциями из-за проблем с водоснабжением в больницах, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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По данным организации, в мире каждое четвертое медицинское учреждение не имеет водоснабжения, а в каждом третьем нет средств для необходимой гигиены рук.
При этом, уточнили в ВОЗ, работа медицинского персонала в условиях отсутствия в учреждениях должной гигиены равносильна работе без защитных средств.
Исправить эту ситуацию поможет увеличение инвестиций в сферу водоснабжения, санитарии и гигиены. Так, для решения проблемы достаточно инвестировать всего $1 на одного жителя наименее развитых стран.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявлено более 649 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. общее число зафиксированных инфицированных на планете Земля составило 70 461 926 человек. Общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 599 704.
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