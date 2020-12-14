Асекеевский район, Оренбургская область, , 08:48 — REGNUM В Асекеевском районе Оренбургской области африканская чума свиней (АЧС) выявлена у шести кабанов, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в рамках проведения мероприятий по снижению численности и плотности диких кабанов добыто 11 голов животных. Согласно результатам лабораторных исследований, вирус АЧС выявлен у шести кабанов. В Асекеевском районе вводят карантин.

Напомним, в ноябре вспышка АЧС зафиксирована в Грачёвском районе. Впоследствии неблагополучными по африканской чуме свиней названы Бузулукский район и город Бузулук.

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