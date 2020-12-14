Пенза, , 09:00 — REGNUM В Пензе провели традиционное шествие гильдии Дедов Морозов и открыли главную резиденцию волшебника. Мероприятия по этому поводу состоялись в минувшие выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек совместно с другими сказочными персонажами началось 12 декабря с Фонтанной площади в сторону Московской улицы. К параду присоединились жители и гости областного центра. Собравшиеся проследовали до главной городской елки, приняли участие в танцах, играх и сфотографировались с главными героями праздника.

Дед Мороз на площади Ленина открыл домик, названный в свою честь, который ждет гостей до 9 января. Кроме того, на протяжении всех каникул пензенцев приглашают принять участие в спортивных и развлекательных мероприятиях.

ИА REGNUM напоминает, Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского в новом сезоне не отказался от проведения традиционных новогодних преставлений. На этот раз спектакли пройдут не как обычно, а зрительный зал будет заполнен на половину.

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