Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Поклонники игры Cyberpunk 2077 превратил главного гороя Ви в Красавчика Сквидварда из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом 14 декабря сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума reddit Nomadisaterrorist выложил в сеть скриншот, на котором якобы показана необычная версия персонажа игры. Издание обратило внимание, что в действительности он взял 3D-модель художника Мигеля Васкеса, которую он выложил в сеть 22 июня 2017 года. Автор статьи отметил, что пока редактор Cyberpunk 2077 имеет ограничение, из-за которого геймеры могут придавать герою только реалистичные черты лица.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Ранее ИА REGNUM собщило, что студия CD Project Red выпустила первое обновление игры.

Красавчик Сквидвард появился в сериале «Губка Боб Квадратные Штаны» в 28 серии пятого сезона, которая вышла в эфир 23 ноября 2008 года. Впоследствии этот персонаж стал популярным сетевым мемом.

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