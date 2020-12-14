Ставрополь, , 08:44 — REGNUM Режим дистанционного обучения частично введен в школах восьми крупных городов Ставрополья для снижения рисков распространения коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров, сообщили 14 декабря в пресс-службе губернатора края.

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Согласно документу, учащиеся 5−11 классов всех школ Благодарного, Буденновска, Георгиевска, Михайловска, Невинномысска, Новоалександровска, Ставрополя и Пятигорска будут учиться дистанционно с 14 по 30 декабря. Учащиеся 1−4-х классов школ этих городов будут переведены на такой формат обучения с 21 по 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Ставропольском крае официально объявлен выходным днем. Таким образом, школьники, которых в декабре переводят на «удаленку», смогут вернуться к очному формату обучения уже после новогодних каникул. При этом двери вузов и ссузов региона будут закрыты для студентов до 6 февраля.

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