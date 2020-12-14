Курган, , 08:43 — REGNUM Митрополит Курганский и Белозерский Даниил призвал жителей Зауралья во время пандемии провести новогодние праздники в семейном кругу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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"Для православных христиан Новый год всегда был семейным праздником. И всегда его проводили в узком семейном кругу. Новогодние праздники как раз попадают на Рождественский пост. И мне кажется, в это есть своя премудрость. Можно спокойно встретить праздник с родными, но не устраивать массовых гуляний и бурных празднований. Особенно сейчас, когда нужно заботиться о ближних и беречь друг друга», — отметил глава епархии.

Напомним, в школах и детских садах Курганской области разрешено проведение новогодних утренников, в которых могут участвовать не более одной группы или класса.