Москва, , 08:41 — REGNUM Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор дал советы, как выбирать мандарины. Следует выбирать плоды, с ровной кожей, без плесени, вмятин и пятен, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Не стоит покупать спелые фрукты, они долго не хранятся. Также надо правильно хранить мандарины. Нужно натереть кожу фрукта растительным маслом и хранить в холодильнике при температуре +6 градусов.

Важно не дать мандаринам засохнуть. В полиэтиленовом пакете эти новогодние фрукты хранить нельзя, лучше поместить их в сетку. Мандарины с веточками хранятся дольше. Перед едой фрукты следует помыть водой с мылом.

Как сообщало ИА REGNUM, какая польза и какой вред могут быть от мандаринов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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