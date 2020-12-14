Чита, , 08:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 204 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четверых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 406 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 119 находятся в тяжелом состоянии, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 20 652 пациента вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+139 за сутки).

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