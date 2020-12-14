Челябинск, , 08:35 — REGNUM В Челябинскую область осуществлена поставка второй партии вакцины «Спутник V». Всего поступило 1700 доз, сообщает пресс-служба губернатора.

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Ценный груз был доставлен на Областной аптечный склад. А уже с 15 декабря вакцину начнут отправлять по медицинским учреждениям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках очередного соглашения Южный Урал получит 3000 доз этой вакцины. Из них 1000 была доставлена ранее.