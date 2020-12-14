Пенза, , 08:58 — REGNUM Предстоящие зимние каникулы для школьников Пензенской области начнутся с 28 декабря. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев.

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По мнению главы области, продлевать зимние каникулы не стоит. Если ситуация будут такой же, как сейчас, необходимости в этом нет. Школы смогут провести новогодние елки, так как начать каникулы решено с 28 декабря. Праздничные мероприятия провести необходимо, при этом строго соблюдать санитарные требования. Для детей Новый год — один из важных праздников, отметил губернатор.

Зимние каникулы в Пензенской области объявлены с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области ужесточили профилактические меры. Тогда минобразованию региона было рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе или продлении осенних каникул.

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