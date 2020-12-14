Салехард, , 08:16 — REGNUM В Салехарде открылась новая лыжная база, которая была построена за три месяца. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Тёплый тренажёрный зал на новой лыжной базе Пресс-служба горадминистрации Салехарда

База оснащена прокатом лыж, тёплыми раздевалками и тренажёрным залом. Возводить её начали в сентябре и сдали к 90-летию ЯНАО.

«Часто приходилось слышать от родителей, что из-за морозов секция работала не совсем ритмично, тренировки отменялись. Сейчас, если погода ухудшится, дети смогут в помещении позаниматься физкультурой», — отметил на открытии базы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Момент торжественного открытия Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Площадь базы составляет более 500 кв.м. Здесь ежедневно будут тренироваться более сотни спортсменов. Соревнования по лыжным гонкам будет транслировать уличный стационарный светодиодный экран. Трассы будет расчищать снегоуплотнительная машина.

Отмечается, что лыжная база открыта для всех желающих. Первую неделю работы прокат лыж здесь будет бесплатным. До конца 2020 года в эксплуатацию введут аналогичную лыжную базу в Надыме.