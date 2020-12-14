Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал тех, кто выступает за то, чтобы объявить 31 декабря выходной. По его словам, он подпишет соответствующий указ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Отмечается, что рабочие часы будут перенесены на другой день декабря и не будут потеряны.

«Непосредственно 31 декабря объявим выходным днем, с учетом того, что все-таки праздник, готовиться надо, чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок, надо растянуть период подготовки, чтобы люди в очередях магазинов не толкались и не создавали ковидную нагрузку», — заявил он.

При этом в настоящее время ещё нет решения по работе заведений общепита 31 числа. Предварительно известно, что они будут открыты до 23 часов вечера.

«Мы сейчас изучаем всё-таки ситуацию, ещё неделю посмотрим, через неделю будем принимать решение. Может быть, разрешим и подольше поработать в новогоднюю ночь», — отметил глава.