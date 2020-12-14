Белово, Кемеровская область, , 08:09 — REGNUM В квартале Сосновый города Белово сдан в эксплуатацию девятиэтажный панельный 63-квартирный дом. В него в рамках государственной программы по переселению с подработанных шахтами территорий переедут 27 семей, а также десять детей-сирот и 22 семьи, которые получили квартиры по льготным займам и субсидиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

«С начала 2020 года жилищные условия по этой программе улучшили 553 кузбасские семьи, до конца года новые квартиры получат еще почти 30 семей», — уточнил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Многоквартирный жилой дом в Белове строился с июня 2018 года и обошёлся в 107 млн рублей, в том числе 44,6 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 38,8 млн рублей — из областного.