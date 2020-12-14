Москва, , 08:13 — REGNUM Новые правила оформления больничных листов вступили в силу на территории России с 14 декабря, согласно которым листок нетрудоспособности теперь можно будет получать в электронном виде, а также получить дистанционно.

При этом приказ Минздрава России об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, был зарегистрирован 14 сентября 2020 года.

По новым правилам, в бумажном виде больничный лист можно будет получить при предъявлении удостоверяющего личность документа, а для получения листка нетрудоспособности в электронном виде также потребуется СНИЛС. Бумажный больничный также имеет силу наряду с электронным.

Помимо этого, теперь больничный лист по уходу за ребёнком не ограничен по срокам, однако оплачиваться будет не более 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России многие граждане не осведомлены о праве на получение государственной помощи.