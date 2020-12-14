Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM Обвинения в многолетних сексуальных домогательствах предъявила губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо его бывшая подчинённая Линдси Бойлан. Соответствующее заявление Бойлан 14 декабря опубликовала в своём Twitter.

В настоящее время Бойлан баллотируется в совет одного из городских районов Нью-Йорка. Женщина работала в администрации губернатора в период с 2015 по 2018 год, а затем была назначена советником Куомо и замсекретаря штата по делам экономического развития. Далее карьера Бойлан сложилась не столь удачно, она проиграла выборы в палату представителей Конгресса США Джерролду Надлеру.

Бойлан утверждает, что годами подвергалась сексуальному преследованию со стороны Куомо, при этом многие сотрудники были очевидцами этого. Также бывшая подчинённая губернатора Нью-Йорка предположила, что и другие сотрудницы подвергались такому же обращению. Конкретные факты женщина не приводит и демонстративно отказалась от общения с журналистами.

В пресс-службе губернатора опровергли выдвинутые обвинения, пояснив, что все утверждения женщины не являются правдой.