Вашингтон, , 08:04 — REGNUM В сеть выложили новую информацию о проекте игры Resident Evil: Village. Об этом 14 декабря сообщил портал Game Rant.

В публикациях, размещённых на платформах Reddit и ResetEra содержатся краткое описание сюжета игры и скриншоты, взятые из одной из её сборок. Кроме того, в сеть также «утекли» различные ролики. СМИ предположили, что это либо хакеры, недавно атаковавшие Capcom, получили в свои руки одну из версий восьмой Resident Evil, либо её украли другие злоумышленники.

Ожидается, что релиз Resident Evil: Village состоится в 2021 году. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра получит поддержку новых графических технологий, в частности, поддержку трассировки лучей.

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