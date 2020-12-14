Пенза, , 08:56 — REGNUM В Пензенской области четверг, 31 декабря, объявлен выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев.

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По словам главы региона, домашний женский труд зачастую не виден многим мужчинам, а он огромен. Для каждой женщины важно понимать, успеет ли она подготовиться к новогоднему празднику. «Как и в прошлом году, я приму решение сделать 31 декабря выходным днём», — отметил Белозерцев.

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что будет рекомендовать главам муниципальных районов принять такое же решение, а «они его примут, я не сомневаюсь». Аналогичное обращение будет и к руководителям предприятий и организаций, чтобы 31 декабря стало для большинства жителей области выходным, добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, жители Ульяновской области предпочитают 31 декабря не выходить на работу и вести подготовку к новогоднему празднику дома. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на своей странице в Instagram.

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