Бангкок, , 07:53 — REGNUM Замеры уровня качества воздуха выявили сильное загрязнение атмосферы в Бангкоке. Это следует из данных, опубликованных 14 декабря на сервисе по мониторингу качества воздуха World's Air Pollution.

Индекс загрязнённости воздуха повысился до красного (нездорового) в 20 районах Бангкока, здесь он составляет от 153 до 173 пунктов при норме в 50 пунктов. Ещё в шести районах воздух загрязнён до фиолетового (очень нездорового) уровня, здесь индекс качества составляет от 195 до 300 пунктов. И в одном районе города индекс загрязнённости достиг коричневого (очень опасного) уровня. В этом районе людям не рекомендуется выходить на улицу.

По состоянию на 03:40 мск Таиланд находился на шестом месте по уровню загрязнённости атмосферы среди стран мира. Первые пять мест рейтинга заняли Бангладеш, Индия, Ирак, Монголия и Китай. Отмечается, что уровень загрязнённости воздуха в столице Таиланда повысился из-за отсутствия ветра. Благодаря этому обстоятельству выхлопные газы от автомобилей и выбросы от предприятий надолго задерживаются в атмосфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пекине объявлен жёлтый уровень загрязнённости воздуха.

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