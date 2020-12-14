Новосибирск, , 07:51 — REGNUM Жители и предприятия Новосибирска должны за тепло и горячую воду более 1,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается прирост просроченной задолженности среди юридических лиц — на 17%, среди физических лиц — 3,2%», — уточнили в СГК.

Отмечается, что среди юридических лиц общая дебиторская задолженность жилищных организаций перед энергетиками составляет более 226 миллионов рублей.

В компании подчеркнули, что, «помимо кризиса из-за пандемии, причинами накопившейся задолженности зачастую становятся элементарная забывчивость и безответственное отношение потребителей к своим обязательствам».