Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 41, Междуреченск — 29, Прокопьевск — 28, Кемерово — 26, Осинники — 14, Киселёвск — 12, Мыски — семь, Березовский — четыре, Таштагольский МР — два, Анжеро-Судженск — один», — уточнил оперштаб. За это же время 164 пациента выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 23 364 случая заражения коронавирусом, 19 888 человек выздоровели, 429 скончались.

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