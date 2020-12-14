Пермь, , 07:32 — REGNUM Бывший председатель Пермской гордумы Юрий Уткин подал жалобу на решение Ленинского районного суда города. Политик добивается восстановления в должности спикера гордумы, сообщают СМИ.

Напомним, 27 октября гордума большинством голосов приняла решение об отставке Уткина с поста спикера. Поскольку Уткин тянул время и не подписывал документ, то спустя девять дней решение завизировал первый вице-спикер Дмитрий Малютин.

Экс-спикер не согласился с решением депутатского корпуса, считая, что оно принято с нарушением, и обратился в судебную инстанцию. Однако первый суд проиграл.

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