Пенза, , 08:54 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрированы два новых летальных исхода среди пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 14 декабря всего умерли 275 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Новые жертвы коронавируса — 57-летняя женщина и 74-летний мужчина. Лечение пациентов осложняли тяжелые сопутствующие патологии. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, коронавирусная инфекция с начала пандемии по состоянию на 11 декабря была выявлена у 22 177 жителей Пензенской области. Всего выздоровели 18 579 заболевших.

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