Оханск, Пермский край, , 07:22 — REGNUM В Пермском крае открыта самая длинная в России ледовая переправа. Она соединяет поселок Юго-Камский и город Оханск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Протяженность переправы через Каму составляет 2 км и 304 метра, толщина льда — около 50 сантиметров. По ледовому пути могут следовать машины грузоподъёмностью до 5 тонн.

В зимний сезон 2020/2021 на территории Прикамья планируют открыть 11 ледовых переправ. Из них уже действует три: в Соликамском и Оханском районах — через Каму, а также в Кунгурском районе — через реку Сылва.